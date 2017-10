Fast jeder zweite hessische Schüler besucht Ganztagsschule

In Hessen besucht fast jeder zweite Schüler eine Ganztagsschule. Damit hat sich der Anteil innerhalb von zehn Jahren weit mehr als verdoppelt. Dies geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach gingen 45,6 Prozent der Schüler im Jahr 2015 in eine solche Einrichtung, zehn Jahre zuvor waren es nur 18,6 Prozent gewesen. Im bundesweiten Vergleich liegt Hessen damit im Mittelfeld. Vor allem an Gesamtschulen werde die Ganztagsbetreuung genutzt.

(dpa)