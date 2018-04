Fast schon sommerlich: Der Frühling kommt

Endlich: Nach langem Winter hat am Wochenende der Frühling endgültig Einzug in Hessen gehalten. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) hätte das Wetter dabei mancherorts beinahe eine Jahreszeit übersprungen. In Darmstadt (24,0 Grad) und Frankfurt (23,5 Grad) kratzten die Temperatur an der Marke von 25,0 Grad - laut DWD spräche man dann von einem klimatologischen Sommertag.

Für Sonntag versprach der DWD ähnlich hohe Temperaturen. Auch der Wochenbeginn soll mild werden. Am Montag wird es mit 21 bis 24 Grad wieder warm und sonnig. Abends gibt es Wolken, aber keinen Regen.

Nachts allzu lange in sommerlicher Kleidung draußen zu bleiben, ist trotz der milden Tagestemperaturen noch nicht angeraten. In Fulda sanken die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag auf ein Grad, in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) auf zwei Grad und im Rhein-Main-Gebiet auf rund acht Grad.

Am Dienstag kann es besonders nördlich des Mains vereinzelt Schauer und Gewitter mit Starkregen geben. Bei 17 bis 20 Grad ist besonders im Osten aber auch Sonne angekündigt. Am Mittwoch soll es bei ähnlichen Temperaturen neben vereinzelten Schauern auch heitere Abschnitte geben. Gute Nachrichten hat der DWD für alle Hobbygärtner und Autofahrer: Mit Frost oder Bodenfrost ist ab Dienstag vorerst nicht mehr zu rechnen.

(dpa)