35. Frankfurt Marathon: Fate Tola gewinnt Titel als deutsche Marathon-Meisterin

Fate Tola hat in ihrem ersten Marathon als deutsche Staatsbürgerin sofort den nationalen Meistertitel gewonnen. Die 29 Jahre alte gebürtige Äthiopierin lief beim Frankfurt-Marathon nach einem furiosen Schlussspurt in 2:25:42 Stunden nur knapp an ihrer persönlichen Bestzeit vorbei, erreichte damit aber einen starken zweiten Rang. Der Sieg ging an Mamitu Daska aus Äthiopien in 2:25:26. Daska hatte sich frühzeitig abgesetzt und war lange auf Kurs, den Streckenrekord (2:21:01 Stunden) zu brechen - musste sich dann aber in Führung liegend übergeben und rettete nur wenige Sekunden Vorsprung ins Ziel.

(dpa)