Fehlender documenta-Rauch sorgt für Verwirrung

Das Fehlen des weißen documenta-Rauchs über Kassel hat am Montag Irritationen ausgelöst: Zunächst war auch von den Organisatoren keine Auskunft zu erhalten, warum das Kunstwerk „Expiration Movement” des Künstlers Daniel Knorr nicht zu sehen war, bei dem normalerweise künstlicher Rauch aufsteigt. Der Rauch weist auf die bereits laufende documenta in Athen hin. Am Mittag dann die Erklärung: Die Rauchzeiten bis zum Start der Kunstausstellung in Kassel am 10. Juni orientieren sich an den Öffnungszeiten in Athen. Da am Montag die Ausstellungsorte in Athen geschlossen waren, rauchte es auch in Kassel nicht.

Die weltweit bedeutende Kunstausstellung ist in Athen bis zum 16. Juli zu sehen. In Kassel, der Geburtsstadt der documenta, dauert sie bis zum 17. September.

(dpa)