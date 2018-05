Feldmann will 8. Mai als gesetzlichen Feiertag

Der 8. Mai sollte nach Ansicht von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ein Feiertag werden. Mit der Kapitulation des Nazi-Regimes sei an diesem Tag vor 73 Jahren der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen, betonte Feldmann am Dienstag bei einer Gedenkfeier auf dem Frankfurter Römerberg. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen (VVN) wolle den Tag der Kapitulation des Nazi-Diktatur zu einem bundesweiten Feiertag erklären. „Dies ist eine gute Idee, die auch meine Unterstützung findet.” Denn: „Wir dürfen nicht vergessen, was zwischen 1933 und 1945 passiert ist.”

Zudem sei der Tag in vielen Ländern Europas ein Gedenk- oder Feiertag. Am 8. Mai 1945 seien nicht nur die Überlebenden des Naziterrors befreit worden, sondern eine ganze Gesellschaft, betonte Feldmann. „Was bis heute bleibt, ist unsere individuelle Freiheit und die große Dankbarkeit gegenüber den Ländern, welche die NS-Diktatur niederkämpften.”

(dpa)