Fernsehkrimi-Festival mit Senta Berger und Manfred Zapatka

Die Schauspielerin Senta Berger wird auf dem Deutschen FernsehKrimi-Festival 2017 in Wiesbaden eine neue Folge von „Unter Verdacht” vorstellen. Die 75-Jährige spielt in der Krimi-Reihe die Kriminalrätin Dr. Eva Maria Prohacek. Der Schauspieler Manfred Zapatka (76) wird zur Eröffnung mit dem Film „Sanft schläft der Tod” zu Gast sein, wie die Organisatoren am Donnerstag in Wiesbaden mitteilten.

Das Festival läuft vom 7. bis 12. März. Die neue, zweiteilige „Unter Verdacht”-Folge „Verlorene Sicherheit” handelt von einem verheerenden Terroranschlag in München. Bei „Sanft schläft der Tod” geht es um die Entführung von zwei Kindern. Die Preisverleihung für den Deutschen Krimipreis ist am 10. März geplant, im Wettbewerb stehen zehn Filme.

(dpa)