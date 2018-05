Fernverkehr-Tickets an RMV-Automaten erst am 4. Juni

Ab Juni können Kunden an allen Automaten des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) auch Tickets für den Fernverkehr lösen. Ursprünglich sollten die Fahrkarten der Deutschen Bahn (DB) schon ab Ende Februar erhältlich sein - bisher ist das aber erst an einigen Automaten testweise möglich, wie der RMV am Mittwoch in Hofheim mitteilte.

Der RMV rüstet gerade seine Automaten um. Bisher sind laut RMV rund drei Viertel der 638 Automaten ausgetauscht, der Rest soll bis 4. Juni folgen. Die neuen sollen mit mehr Kundenfreundlichkeit und Leistung punkten, es gibt ein verbessertes Display, kontaktlose Zahlung und Scheine als Rückgeld.

