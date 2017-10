Fernwärme-Versorgung in Frankfurt wieder hergestellt

Die Bewohner der Frankfurter Stadtteile Nied und Schwanheim können ihre Wohnungen wieder mit Fernwärme heizen. Dort war wegen eines Rohrbruchs am Wochenende die Versorgung mit Fernwärme ausgefallen. Die Leistung sei zunächst noch reduziert, sagte eine Sprecherin des Energieversorgers „Mainova” am Dienstag. Eine undichte Stelle sei bislang nur provisorisch abgedichtet worden.

Von dem Ausfall betroffen waren rund 350 Liegenschaften in den Frankfurter Stadtteilen Nied, Schwanheim und Goldstein. Die Gebäude in Goldstein konnten bereits am Sonntagabend wieder ans Netz genommen werden.

Die weiteren Reparaturarbeiten dauerten laut der Sprecherin an. Es könne in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer kurzfristigen Unterbrechung der Versorgung kommen.

(dpa)