Festakt für Pulse of Europe in der Paulskirche

Rund eineinhalb Jahre nach ihrer Gründung ist die Bürgerbewegung „Pulse of Europe” in der Frankfurter Paulskirche angekommen. Am heutigen Sonntag soll das Engagement der Bewegung mit einem europäischen Festakt gewürdigt werden.

Die Initiatoren haben angekündigt, dass sie in diesem Rahmen ein neues Bürgerbeteiligungsprojekt vorstellen wollen, die „Europäischen HausParlamente”. Auf dem Römer soll im Anschluss an den Festakt eine Kundgebung „Pulse of Europe XXL” stattfinden.

(dpa)