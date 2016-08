Festakt zum Führungswechsel im Bundessozialgericht

Interview mit Grünen-Politikern "Schwarz-Grün im Bund ist eine Option"

Zwei erfolgreiche Grünen-Politiker – was haben sie sich zu sagen? Der eine ist Jochen Partsch, erster grüner Oberbürgermeister in Hessen. Der andere ist stellvertrender Ministerpäsident in Schleswig-Holstein. FNP-Redakteur Olaf Kern traf beide zum Gespräch beim ... mehr