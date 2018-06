Festzug zum Abschluss des Hessentages

Spiel und Sport beim Kinderturnfest in Hessen

Gießen. Mehr als 3300 junge Wettkämpfer aus ganz Hessen haben sich am Wochenende beim Landeskinderturnfest in Gießen gemessen. Die 6- bis 14-Jährigen traten von Freitag bis Sonntag in gut 130 Wettbewerben und 11 Sportarten an. mehr