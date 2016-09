Feuer: Polizei sucht weiter nach möglichem Brandstifter

Wehretal (dpa/lhe) - Nach der nächtlichen Brandserie im nordhessischen Wehretal (Werra-Meißner-Kreis) vom Wochenende sucht die Polizei weiter nach dem möglichen Brandstifter. Bislang gebe es keine neuen Erkenntnisse, sagt ein Sprecher der Polizei in Eschwege am Montag. Bei den fünf Bränden in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Hoheneiche waren elf Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Unter anderem waren eine Photovoltaik-Anlage, Autos und ein Pferdeanhänger in Flammen aufgegangen. Der Schaden liegt bei über 100 000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

(dpa)