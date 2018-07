Feuer bei muslimischer Gemeinde: Ursache zunächst unklar

Ein Feuer in einem Gebäude der muslimischen Gemeinde Ahmadiyya-Muslim-Jamaat im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach hat am Mittwochmorgen Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Offensichtliche Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht, die Ermittlungen habe die Polizei übernommen, sagte ein Sprecher. In Brand geraten waren Kartonagen und Akten in einem Keller sowie Teile der Hausverkabelung. Es kam zu so starker Rauchentwicklung, dass Anwohner aufgerufen wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. 35 Menschen mussten deshalb ein Nachbargebäude vorübergehend verlassen.

(dpa)