Feuer im Treppenhaus gelegt: Prozess eröffnet

Versuchter Totschlag und menschengefährdende Brandstiftung wird seit Freitag einer 51 Jahre alten Frau vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Die Beschuldigte hatte im Mai vergangenen Jahres im Treppenhaus eines Mietshauses in Frankfurt-Griesheim vor der Türe der über ihr wohnenden Nachbarn Benzin auf Wattebausche geträufelt und angesteckt. Nur durch einen glücklichen Zufall bemerkte die Nachbarin am frühen Morgen den Rauch und konnte das Feuer löschen.

In dem Prozess vor der Schwurgerichtskammer geht es um die Unterbringung der 51-Jährigen in der Psychiatrie. Sie hatte nach der Tat von Stimmen gesprochen, die sie in der Wohnung über ihr gehört habe. Die Staatsanwaltschaft, die bei einer nächtlichen Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus von versuchtem Totschlag ausgeht, stellte bereits einen entsprechenden Antrag. Das Gericht hat vorerst drei Fortsetzungstermine bestimmt.

(dpa)