Eine sechsköpfige Familie ist bei einem Brand in einem Hochhaus in Langen (Landkreis Offenbach) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen die Opfer mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Rettungskräfte betreuten Dutzende Hausbewohner. Der Brand war in der Nacht zum Donnerstag in der Wohnung der Familie ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Wie es zu dem Brand kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

(dpa)