Feuer in Kläranlage

Ein weit sichtbarer Großbrand ist am Dienstagnachmittag auf der Wiesbadener Petersaue ausgebrochen. Auf dem Gelände eines Klärwerks entstand das Feuer an einer Anlage zur Wärmerückgewinnung, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden fällt vermutlich hoch aus. Eine Schätzung konnten die Beamten aber zunächst nicht abgeben. Wie sich das Feuer entzündete, war zunächst unklar.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten keine gefährlichen Chemikalien in Brand. Die Feuerwehr forderte dennoch als Vorsichtsmaßnahme Bürger auf, Türen und Fenster in der Umgebung geschlossen zu halten. Schwarze Rauchwolken bildeten sich hoch am Himmel über dem Brandort. Ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Am frühen Abend meldete die Feuerwehr, die Flammen seien unter Kontrolle. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

(dpa)