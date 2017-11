Feuer in Offenbacher Post: Auswirkung auf Zustellungen

Ein Feuer hat den Sortiersaal einer Postfiliale in Offenbach beschädigt und eine zunächst unbekannte Zahl von Briefen vernichtet. Der rund 300 Quadratmeter große Saal sei durch den starken Rauch und die große Hitze am Donnerstagabend erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Beim Eintreffen vor Ort sei schwarzer Rauch aus den Fenstern gequollen. Zuvor hatte die „Offenbach Post” darüber berichtet.

Ein Post-Sprecher sagte dem Portal hessenschau.de, es sei unklar, wie viele Briefe verbrannten. Die Zustellung in der gesamten Innenstadt werde in nächster Zeit massiv beeinträchtigt sein. Nach Einschätzung der Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 10 000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen habe ein technischer Defekt an einer Maschine das Feuer verursacht. Es sei niemand verletzt worden.

