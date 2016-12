In einem Bürogebäude der Fluggesellschaft Condor am Frankfurter Flughafen ist nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ein Flugsimulator in Brand geraten. Das Gebäude sei geräumt worden, es gebe bislang keine Verletzten, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Donnerstag. „Wir haben die Lage aber schon im Griff.” Rund 30 Feuerwehrleute seien im Einsatz, über die Ursache für den Brand lagen noch keine Erkenntnisse vor.

(dpa)