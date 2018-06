Feuerwehr findet bei Löscharbeiten verbrannte Leiche

Beim Löschen eines brennenden Wohnhauses hat die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch eine Leiche entdeckt. Der völlig verkohlte Körper lag vor dem unbewohnten Haus in Lorch (Rheingau-Taunus-Kreis). Wer der Tote ist und wie er dort hinkam, war zunächst unklar. Brandermittler und die Spurensicherung untersuchten bereits am Vormittag den Brandort. Sie erhoffen sich Rückschlüsse auf die Ursache des Feuers, wie eine Sprecherin der Polizei in Wiesbaden sagte. Die Schadenshöhe bezifferte sie auf rund 20 000 Euro.

Die Leiche war so stark verbrannt, dass die Ermittler nicht einmal auf Anhieb erkannten, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das soll nun eine gerichtsmedizinische Untersuchung klären, deren erste Ergebnisse nach Einschätzung der Ermittler bereits am Donnerstag vorliegen könnten. Bei der Obduktion soll auch geklärt werden, wie der Tote tatsächlich ums Leben kam.

Ein Nachbar hatte in der Nacht die Flammen gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Als die Helfer eintrafen, brannte nicht nur das Haus sondern auch ein Feuer vor dem Haus. Laut Polizei stand das Gebäude schon einige Zeit leer. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund schlossen die Ermittler zunächst aus.

(dpa)