Feuerwehr rettet Kalb aus Güllegrube

Feuerwehrleute haben am Freitag in Nordhessen ein junges Kälbchen aus einer Güllegrube gerettet. Wie das Tierbaby in die Falle geriet, war zunächst unklar. Nach Angaben von Gemeindebrandinspektor Jürgen Querl trieben die Retter das verzweifelte Kalb in einen Verbindungsschacht, aus dem sie es dann herausheben konnten. Das Tier wurde zwar stark verschmutzt, blieb aber unversehrt. An der Rettungsaktion auf dem Bauernhof in Willingen beteiligten sich rund 25 freiwillige Feuerwehrleute. Das Nachrichtenportal „112-magazin.de” hatte über den Vorfall berichtet.

(dpa)