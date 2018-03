Finanzämter brauchen fast 55 Tage für eine Steuererklärung

Bei der Bearbeitung von Steuererklärungen liegt Hessen im Ländervergleich ziemlich weit hinten. Nach einem Bericht der Zeitung „Welt am Sonntag” unter Berufung auf den Bund der Steuerzahler benötigten die hessischen Finanzämter im Schnitt 54,7 Tage für den Steuerbescheid. Mehr Zeit ließen sich nur die Finanzbehörden in Niedersachsen und Bremen (jeweils fast 56 Tage) sowie vermutlich in Nordrhein-Westfalen - dort wurde kein Durchschnittswert genannt, die Bearbeitung der Steuererklärung kann aber bis zu sechs Monate dauern. Am schnellsten waren die Berliner Finanzämter, wo für Steuererklärungen des vergangenen Jahres bereits nach durchschnittlich 36,5 Tagen der Bescheid vorgelegt wurde. Damit verdrängte Berlin den vormaligen Spitzenreiter Hamburg auf den zweiten Platz.

(dpa)