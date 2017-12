Auch in diesem Jahr muss sich in Hessen zur Weihnachtszeit kein Bürger vor Maßnahmen des Finanzamtes fürchten. Die 35 Finanzämter im Land werden vom 20. bis 31. Dezember den sogenannten Weihnachtsfrieden wahren, wie das Finanzministerium in Wiesbaden am Freitag mitteilte. In dem Zeitraum verschickt die hessische Finanzverwaltung etwa keine Mahnungen, vollstreckt keine Forderungen und stellt keine Bußgeldbescheide zu.

(dpa)