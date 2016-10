Sparen, bis es Spaß macht: Finanzminister lobt sein Rettungspaket für verschuldete Kommunen

Rund 3,2 Milliarden Euro nimmt die hessische Landesregierung in die Hand, um Städte und Landkreise von ihren Schulden zu entlasten. Dieser Schutzschirm für hoch verschuldete Kommunen wirkt besser als erwartet. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) stellte in Wiesbaden eine Zwischenbilanz des Programms für die Jahre 2013 bis 2016 vor und wertete dies als „beeindruckendes Zeichen des Erfolgs der Konsolidierung“. Er räumte ein, dass die sehr gute konjunkturelle Lage sowie die hohen Steuereinnahmen das Vorhaben erleichtert haben.

Eine Milliarde Überschuss

Die 100 hessischen Kommunen, die vor drei Jahren unter den Schutzschirm der Landesregierung geflüchtet waren, haben demnach eine Milliarde Euro mehr eingespart als ursprünglich geplant. Mit dem Geld des Landes können die beteiligten Kreise, Städte und Gemeinden Altschulden ablösen und verbilligte Kredite aufnehmen.

Allein in diesem Jahr, so Schäfer weiter, würden die Defizite der Kommunen um etwa 230 Millionen Euro geringer als prognostiziert ausfallen. Nach den bisher vorliegenden Zahlen werden die Schutzschirmkommunen bis Ende des Jahres einen Überschuss von etwa 46 Millionen Euro ausweisen. Er geht davon aus, dass zwei Drittel aller an dem Programm beteiligten Städte und Landkreise für dieses Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen werden. Lediglich zwei Städte, Hirschhorn (Kreis Bergstraße) und Berkatal (Werra-Meißner-Kreis), erreichen ihre Ziele nicht, angeblich wegen unerwartet hoher Gewerbesteuerrückzahlungen. Mit ihnen muss nun in Einzelverhandlungen nach weiteren Lösungen gesucht werden.

Acht Kommunen haben bereits in den Jahren 2013, 2014 und 2015 einen ausgeglichenen Etat vorlegen können und werden daher das Schutzschirmprogramm verlassen. Darunter sind die Stadt Kassel und der Landkreis Marburg-Biedenkopf, wie der Finanzminister nicht ohne Stolz anmerkte, weil er dort zu Hause ist. Gründe für die wirtschaftliche Erholung sind neben der Landeshilfe die vereinbarten Sparanstrengungen, höhere Steuereinnahmen und die niedrigen Zinsen.

Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) ist eine der Städte, die unter dem Schutzschirm ihre Finanzen richteten. Aber auch die Bürger mussten dafür Opfer bringen: Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer wurden erhöht, Zuschüsse an Vereine und für Feste gestrichen oder verringert, wie Bürgermeister Volker Mosler sagte. Rüdesheim wird dieses Jahr zum dritten Mal in Folge einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und kann dann den Schutzschirm verlassen.

Jörg-Uwe Hahn, kommunalpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, bezeichnete die Leistungen der Schutzschirmkommunen als „höchst respektabel“. Gleichwohl könne die „ständige Selbstbeweihräucherung der Landesregierung“ nicht darüber hinwegtäuschen, dass Schwarz-Grün die „Peitsche ausgepackt“ habe und die Kommunen zwinge, Grund- und Gewerbesteuern zu erhöhen.

Bei ihren Sparbemühungen stellten sich in einigen Städten mitunter unerwartete positive Nebeneffekte ein. So sei man mancherorts auf die Idee gekommen, teure Dorfgemeinschaftshäuser aus verschiedenen Ortsteilen zusammenzulegen und die frei werdenden Immobilien zu Kindertagesstätten umzubauen, berichtete Minister Schäfer. Diese hätten sonst teuer neu errichtet werden müssen.

Der Bürgermeister von Staufenberg im Kreis Gießen, Peter Gefeller, erinnerte daran, dass die Entschuldung durch das Land teuer erkauft werden müsse, „nämlich mit hohen Belastungen der Bevölkerung“. Eine Einsparung, die teilweise Abschaltung der nächtlichen Straßenbeleuchtung, erwies sich freilich sogar als hilfreich: In den abgedunkelten Straßen sank nämlich die Kriminalitätsrate, während sie in den weiter erleuchteten Staufenberger Straßen zunahm.

(lhe,gh)