Finanzminister stellt Investitionsprogramm für Schulen vor

Mit einem frisch gefüllten Fördertopf will der Bund speziell die Infrastruktur von Schulen verbessern. Wie der hessische Anteil von rund 330 Millionen Euro verteilt werden soll - dies erläutert Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) heute. Das Land will die Initiative des Bundes wie beim kommunalen Investitionsprogramm KIP mit einem eigenen Programm ergänzen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Schulträger und nicht nur finanzschwache von diesem Angebot profitieren. Gewerkschaften und Landtags-Opposition mahnen regelmäßig mehr Investitionen in die Schulinfrastruktur an.

(dpa)