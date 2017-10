Firmen zu Überweisungen veranlasst: Polizei warnt

Die Polizei warnt vor der Masche „CEO-Fraud”, bei der sich Betrüger als Chef oder Vorstand eines Unternehmens ausgeben und Mitarbeiter zu Geldüberweisungen veranlassen. Bei Firmen an der Bergstraße sei es zu zwei Zahlungen in Höhe von 23 500 und 49 000 Euro gekommen, teilte die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mit. Darüber hinaus sind dort und im Kreis Groß-Gerau zusammen acht Versuche bekannt.

Bei „CEO-Fraud” („Chef-Betrug”) nutzen die Täter die Namen von Firmenchefs und Vorständen und wenden sich per gefälschter E-Mail oder auch telefonisch an Mitarbeiter, die mit diesen Vorgesetzten eher weniger oder überhaupt nichts zu tun haben. Die Betrüger gaukeln Insiderwissen vor und verlangen Geltransfers. Die Beträge landen im Ausland.

(dpa)