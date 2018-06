Firmenlauf: Zahlreiche Straßensperrungen erwartet

Wegen des 26. Firmenlaufs „J.P. Morgan Corporate Challenge” müssen Verkehrsteilnehmer am Donnerstag mit vielen Sperrungen in der Frankfurter Innenstadt rechnen. Betroffen sei insbesondere der öffentliche Bus- und Straßenbahnverkehr im Bereich der 5,6 km langen Laufstrecke, teilte die Polizei am Montag mit. Neben den Straßensperrungen im nördlichen und nordwestlichen Innenstadtbereich beeinträchtigten auch Anlaufpunkte und Parkmöglichkeiten für die rund 65 000 Teilnehmenden den Verkehr rund um die Laufstrecke.

Die erforderlichen Sperrungen werden den Angaben zufolge zeitlich gestaffelt vorgenommen. Die Bockenheimer Landstraße müsse bis 23 Uhr gesperrt bleiben. Die S- und U-Bahnen können ungehindert fahren, hieß es seitens der Polizei. Sie empfiehlt, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und den Bereich großräumig zu umfahren. Bis in die Abendstunden würden zusätzliche U-Bahnzüge eingesetzt.

(dpa)