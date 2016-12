Flächen für Windräder im Odenwald geplant

Im Odenwald soll Platz für weitere Windräder geschaffen werden. Die Mitglieder der Regionalversammlung Südhessen hätten am Freitag in Frankfurt mit großer Mehrheit für einen Entwurf gestimmt, berichtete das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt. Windräder dürfen künftig nur noch auf den in diesem Plan benannten Flächen aufgestellt werden. An einer Demonstration von Windkraftgegnern auf dem Frankfurter Paulsplatz nahmen nach Auskunft der Polizei etwa 60 Menschen teil.

Ausgewiesen sind in dem Entwurf 173 Vorranggebiete mit einer Gesamtfläche von knapp 15 000 Hektar. Dies seien zwei Prozent der Fläche des Regierungsbezirks Darmstadt, teilte das RP mit. Eine Zahl der Windräder könne nicht genannt werden. Die öffentliche Auslegung des Plans sei für das kommende Frühjahr geplant. Hier können noch Stellungnahmen erhoben werden.

Im vergangenen Monat hatte die Regionalversammlung Mittelhessen einen Plan für den Ausbau von regenerativen Energien verabschiedet. Dieser sieht unter anderem vor, dass auf 2,2 Prozent ihrer Fläche Windräder aufgestellt werden dürfen.

(dpa)