Fliegerbombe: 2000 Menschen von Räumung betroffen

Bei Bauarbeiten ist in Frankfurt erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 500-Kilo-Fliegerbombe wurde am Mittwochvormittag entdeckt und sollte noch in der Nacht vom Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt entschärft werden, wie die Polizei mitteilte. Rund 2000 Menschen im Stadtteil Schwanheim sollten deswegen ihre Häuser verlassen.

Ab 20 Uhr sollte mit der Räumung des Gefahrenbereichs in einem Radius von 700 Metern um den Fundort begonnen werden. Betroffen sind auch vier Hotels sowie die Autobahn 5. Diese sollte zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt-West und dem Frankfurter Kreuz ab 23.30 Uhr gesperrt werden, die Autobahnabfahrt Niederrad bereits ab 19 Uhr. In einer Ballsporthalle wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet, die durch eine Hilfsorganisation versorgt wird. Die Bombe sollte dann um Mitternacht unschädlich gemacht werden.

Erst vor zwei Wochen war eine Weltkriegsbombe am Flughafen entschärft worden. Rund 1500 Hotelgäste hatten ihre Unterkünfte deswegen verlassen müssen, die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt. Anfang September waren mehr als 60 000 Anwohner im Umkreis von 1,5 Kilometern um den Fundort einer Bombe betroffen. Es war die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik.

