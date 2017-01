Fliegerbombe im Main entschärft: Fluss für Schiffe gesperrt

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe haben in Frankfurt 900 Anwohner ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Kampfmittelräumdienst will die bei Tauchübungen im Main entdeckte 50-Kilo-Bombe an diesem Sonntagmittag ab 12.00 Uhr entschärfen. Bis dahin würden Polizisten an den Häusern im Radius von 300 Metern um den Fundort klingeln, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr in dem Bereich aufhalte, sagte ein Polizeisprecher.

Der Main wurde für den Schiffsverkehr gesperrt. Neben den Anwohnern sind auch die Gäste des Hotels Interconti betroffen. Die anliegenden Museen Städel und das Liebieghaus bleiben geschlossen, die Straße am Mainufer ist gesperrt.

Die Bergung des Sprengkörpers wird voraussichtlich etwa eine Stunde dauern, die Entschärfung rund zwei Stunden. Bis voraussichtlich spätestens 16.00 Uhr soll alles vorbei sein. Rettungstaucher der Feuerwehr hatten den Blindgänger am Dienstagvormittag bei einer Tauchübung unter Wasser entdeckt. Er liegt in unmittelbarer Nähe des Städel und der Fußgängerbrücke Holbeinsteg im Main.

(dpa)