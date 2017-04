Flörsheim gibt nicht auf: Erneute Mahnwache für Deniz Yücel

Im Kampf um die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel will seine Heimatstadt Flörsheim nicht locker lassen. „Wenn wir nur laut genug an sein Schicksal erinnern, dann können wir auch Erfolge erzielen”, sagt Bürgermeister Michael Antenbrink (SPD) der Nachrichtenagentur dpa. Am Gründonnerstag (18.00 Uhr) ist zum zweiten Mal in der südhessischen 20 000-Einwohner-Stadt eine Mahnwache geplant, an der auch Antenbrink teilnehmen wird.

Yücel, Türkei-Korrespondent der Zeitung „Die Welt”, wurde Mitte Februar in Istanbul festgenommen. Seit Anfang März sitzt er unter dem Verdacht der Terrorpropaganda in Haft. Yücel hat neben seinem deutschen auch einen türkischen Pass. Nach wochenlangem Ringen erhielt vergangene Woche erstmals ein deutscher Diplomat Zugang zu Yücel in dessen Zelle.

Antenbrink sieht das als „ersten Hoffnungsschimmer”. Vor dem am Sonntag (16.4.) anstehenden Referendum in der Türkei, mit dem Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Macht deutlich ausweiten will, sei mit einer Freilassung Yücels kaum zu rechnen gewesen. Flörsheim werde die monatliche Mahnwache fortsetzen, kündigte Antenbrink an. „Wir hoffen (aber), dass wir Mitte Mai nicht weitermachen müssen.”

(dpa)