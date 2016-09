Floß aus 66 Fichtenstämmen auf der Weser unterwegs

Zum dritten Mal ist ein nach historischem Vorbild gebautes Holzfloß zu einer Fahrt auf der Weser gestartet. Das aus 66 Fichtenstämmen bestehende Gefährt stieß am Sonntag im nordhessischen Reinhardshagen ab. An die tausend Zuschauer verfolgten das Manöver, wie der Hermann-Josef Rapp vom Verein „Weserflöße” mitteilte. Die erste Etappe führte weserabwärts bis Bodenfelde in Niedersachsen. Endziel der Reise ist Minden in Nordrhein-Westfalen, wo das Floß am 9. September ankommen soll. Dort wird das 40 Meter lange Gefährt auseinandergebaut, die Stämme kommen ins Sägewerk. Mit der Fahrt erinnern die Organisatoren an die geschichtliche Bedeutung der Flößerei für den Holztransport. Die Flößerei steht seit 2014 auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco.

(dpa)