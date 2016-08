Interview mit Staatskanzlei-Chef Axel Wintermeyer: Flüchtlinge als Chance

Was haben Sie gedacht, als die Kanzlerin erstmals sagte „Wir schaffen das“? Hätten Sie das auch so gesagt?

AXEL WINTERMEYER: Ich wüsste nicht, ob ich gesagt hätte, wir schaffen das nicht, das wäre ja die schlechteste Botschaft gewesen gegenüber einem Volk, das von einer großen Menge von Flüchtlingen verunsichert war.

Sie haben Merkels Kurs einmal als beschwerlichen, aber doch richtigen Weg bezeichnet. Sehen Sie das heute noch genauso?

WINTERMEYER: Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass der Weg, den Merkel zunächst gemeinsam mit anderen Europäern eingeschlagen hat, ein beschwerlicher ist und auch bleiben wird, wir aber eine gesellschaftliche und humanistische Verpflichtung haben, Menschen, die aus Bürgerkriegsgebieten flüchten, zu helfen. Das ist auch alle Anstrengungen wert. Aber wie das Ganze ausgeht, können wir heute noch nicht sagen. Es wird einige Jahre dauern, bis wir sagen können, ob wir es wirklich geschafft haben. Gesamtgesellschaftlich haben wir die Herausforderung bisher jedenfalls gut gemeistert.

Was hat Hessen alles geschafft, um die Flüchtlingskrise zu bewältigen?

WINTERMEYER: Hessen hat die unglaublich große Herausforderung bewältigt, im vergangenen Jahr 80 000 Menschen aufzunehmen. Wir konnten sie alle vor Obdachlosigkeit bewahren, registrieren und fast alle dieser Menschen auch erkennungsdienstlich erfassen. Darauf sind wir stolz. Wir konnten die Herausforderung der ersten Monate aber nur gemeinsam mit den Kommunen und gesellschaftlichen Gruppen schaffen.

An welchen Stellen investiert das Land wegen des Flüchtlingsansturms?

WINTERMEYER: In unserem Aktionsplan für Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt haben wir 1,3 Milliarden Euro bereitgestellt für dieses Jahr, auch um Sprachkurse anzubieten und knapp 25 000 neue Schüler einzugliedern. Wir haben über 800 neue Lehrer eingestellt und gemeinsam mit der Wirtschaft Berufsbildungsmaßnahmen eingeleitet. Um die Sicherheit zu gewährleisten, haben wir außerdem 400 zusätzliche Polizeivollzugsbeamte und Wachpolizisten eingestellt und stärken das Landesamt für Verfassungsschutz mit 30 Prozent mehr Mitarbeitern.

Und was hat Hessen noch nicht geschafft?

WINTERMEYER: Was wir noch nicht geschafft haben, ist die tatsächliche Integration der Menschen. Dieser Prozess wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Das ist die große Herausforderung.

Wo hakt es noch?

WINTERMEYER: Wir konnten das Bundesamt für Migration noch nicht dazu bewegen, ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, um die über 26 000 nicht bearbeiteten Asylanträge abzuarbeiten. Auch sollen die Menschen in unserer zentralen Registrierungsstraße in Gießen nicht nur erfasst werden und Asylanträge stellen. Ziel ist auch, deren berufliche Qualifikationen durch die Arbeitsagentur zu erfassen. Wir sind auch höchst unzufrieden mit der Bearbeitungsdauer von Asylanträgen durch das BAMF. Außerdem muss sichergestellt werden, dass diejenigen, die kein Bleiberecht haben, schnell zurückgeführt werden in ihre Heimatländer.

Auch bei den Sprachkursen gibt es Engpässe, warum?

WINTERMEYER: Wir können in allen Erstaufnahmeeinrichtungen Sprachkurse auf freiwilliger Basis anbieten. In den Kommunen funktioniert es für Erwachsene gut mit den örtlichen Volkshochschulen. Und für Schüler hat der Kultusminister das Angebot auf über 1200 spezielle Klassen ausgebaut. Es ist aber richtig, dass wir dafür noch mehr Pädagogen brauchen. Deshalb sollen im Haushalt 2017 nochmal 1100 neue Stellen geschaffen werden.

Zunächst hatten Sie ja mobile Registrierungsteams eingesetzt, dann auf die Registrierungsstraße in Gießen umgestellt, warum?

WINTERMEYER: Während des großen Ansturms im Herbst 2015 haben wir die Notunterkünfte mit sieben mobilen Registrierungsteams abgefahren, um überhaupt alle registrieren zu können. Solange die Flüchtlinge dezentral untergebracht waren, mussten wir auch dezentral registrieren, später haben wir dann in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen eine zentrale Registrierungsstraße eingerichtet und bringen diejenigen dorthin, die noch ihre Asylanträge stellen müssen, weil dort auch die Mitarbeiter des BAMF sitzen.

Ministerpräsident Bouffier hat die Flüchtlingspolitik im vergangenen Herbst zur Chefsache erklärt und Sie als seinen Staatskanzleichef zum Flüchtlingskoordinator der Landesregierung ernannt. Welche Zusatzaufgaben kamen auf Sie zu? Und wie stemmen Sie dieses Programm?

WINTERMEYER: Als Chef der Staatskanzlei ist es meine Aufgabe, die Regierungsarbeit zu koordinieren. Als Flüchtlingskoordinator kamen sehr viele Sitzungen, Außentermine und Ansprachen auf mich zu. Die Staatskanzlei versteht sich auch als Kümmerer für Kommunen und Verbände. Ich denke, bisher haben wir in Hessen gezeigt, dass wir voll handlungsfähig sind.

Wie viele Flüchtlinge kamen in diesem Jahr nach Hessen zusätzlich zu den 80 000 aus 2015?

WINTERMEYER: 2016 kamen bisher rund 24 000 Menschen, von denen circa 19 500 hier geblieben sind.

Wagen Sie eine Prognose bis zum Jahresende?

WINTERMEYER: Nein, wenn etwa das Türkei-Abkommen platzt, sind die Folgen unabsehbar.

Da aber im Moment deutlich weniger Flüchtlinge ankommen als im vergangenen Jahr, gibt es ja nun mehr Erstaufnahmekapazitäten, als gebraucht werden. Wie finden Sie die Balance zwischen hohen Kosten für ungenutzte Räume und ausreichenden Reserve-Kapazitäten zum Beispiel für den Fall, dass der Türkei-Deal platzt?

WINTERMEYER: Dazu gibt es jetzt ein neues Standortkonzept. Wir werden weiter Kapazitäten abbauen, aber insgesamt noch 14 000 Plätze vorhalten und zusätzlich weitere 6000 in Reserve haben, denn wir müssen jederzeit mit einem größeren Zugang rechnen und dann sofort handeln. Unser Ziel ist es, die Kommunen davor zu bewahren, nochmals Notaufnahmestellen wie Turnhallen bereitstellen zu müssen. Fest steht auch, dass wir weitere bestehende Standorte schließen werden.

Welche?

WINTERMEYER: Das wird sich diese Woche entscheiden. Wir streben eine möglichst breite Verteilung innerhalb des Landes an. Es hängt aber auch davon ab, wie schnell wir aus Mietverträgen und Betreiberverträgen rauskommen.

Braucht Hessen weitere Vereinbarungen mit den Kommunen wie das Modellprojekt „Flüchtlinge im ländlichen Raum“, um die Menschen unterzubringen und zu integrieren?

WINTERMEYER: Ich wünsche mir eine dezentralere Unterbringung für Flüchtlingsfamilien. In Hessen besteht dafür auch im ländlichen Raum eine deutlich höhere Akzeptanz als etwa in Sachsen. Und es gibt dort Lebensmittelläden, Bäckereien und Metzgereien, die nicht mehr betrieben werden können, weil keiner da ist, der es machen will. Hier bieten sich große Chancen für Flüchtlinge wie auch für die Einheimischen. Dafür wollen wir Anreize schaffen, aber ohne Zwang.