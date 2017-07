Flörsheim wittert freie Hand für Fraport: Flughafen: Ausbau, Lärm und kein Ende?

Die Diskussion um den Flughafen bleibt kontrovers. Während die einen den Flughafen als Jobbringer feiern und etwa der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) die bremsende Flughafenpolitik von Frankfurts OB Peter Feldmann (SPD) als „irre“ bezeichnet, sind die vom Lärm betroffenen Gemeinden weiter höchst misstrauisch.

Zum Beispiel stören sich Flörsheims Magistrat und Stadtverordnete am Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans (LEP), der bis heute öffentlich ausgelegt ist. Sie protestieren gegen Formulierungen, die ihrer Meinung nach der Fraport freie Hand für einen weiteren Ausbau und eventuelle Einschränkungen des Nachtflugverbotes geben könnten. So wird beantragt, den Passus zu streichen, der Airport sei als „Flughafen von herausgehobener internationaler Bedeutung“ zu erhalten. Die Formulierung klingt auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär, aber die Kritiker glauben, damit werde der Airport landesplanerisch auf das Ziel festgelegt, zur weltweiten Spitzengruppe der Großflughäfen zu gehören. Letztlich werde Frankfurt mit Dubai oder Istanbul verglichen, obwohl dort grundlegend andere räumliche und rechtliche Verhältnisse gelten. Sprich: Dort wird auf Menschenrechte und Umweltschutz weniger Rücksicht genommen.

In ähnliche Richtung ziele eine weitere Formulierung, die Flörsheim streichen will, nämlich: „Der Flughafen Frankfurt Main ist in seiner Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.“ Dieses Ziel könne, so der Vorhalt aus Flörsheim, – zusammen mit der zuvor geforderten herausgehobenen internationalen Bedeutung – negative Auswirkungen auf den Lärmschutz haben. Unter Hinweis auf die Wettbewerbsfähigkeit könne etwa Fraport die Zulassung von Nachtflügen beantragen. Um hier auf der sicheren Seite zu sein, fordert die Stadt Flörsheim Begriffe und Formulierungen, die den Status quo garantieren.

Das hessische Wirtschaftsministerium hält die Flörsheimer Sorgen für unbegründet: Der Grundsatz, der die „besonders schutzbedürftige Nachtruhe der Bevölkerung“ für die Kernstunden garantiere, bleibe auch nach Inkrafttreten der LEP-Änderung in Kraft. Die Garantie werde sogar auf stabilere Füße gestellt. Außerdem legt man im Wirtschaftsministerium wert auf die Feststellung, dass die Debatte um den LEP offen sei. Das heißt, die Eingaben aller Akteure, also auch der Flörsheimer, würden geprüft und bewertet.

Die Frankfurter Rechtsanwältin Ursula Philipp-Gerlach, Spezialistin für Umwelt- und Verwaltungsrecht, sieht den LEP nicht ganz so entspannt. Die dynamisierenden Formulierungen, die auch von Flörsheim beanstandet werden, könnten als Türöffner für Billigflieger interpretiert werden, meint sie. Auch Ausbaugegnerin Ursula Fechter, Fluglärmschutzbeauftragte des Frankfurter OB ist, sieht generell die Gefahr, dass durch den vermehrten Einsatz von Billigfliegern künftig der Fluglärm zunehmen könnte.

Zur Dynamik der Entwicklung passt, dass Fraport-Chef Schulte vergangenen Woche klarstellte, den Flugsteig für Billigflieger bereits 2020 in Betrieb zu nehmen – und nicht wie ursprünglich geplant mit dem Terminal 3 in 2023. Es gibt aber durchaus Experten, die sagen, dass es mit den Billigfliegern nicht zwangsläufig zu mehr Fluglärm kommen müsse.