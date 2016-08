Neue Frachtfluggesellschaft mitten im Verkaufspoker: Flughafen Hahn gewinnt neue Fracht-Airline

Mitten im Verkaufspoker um den angeschlagenen Flughafen Hahn hat der Airport eine neue Frachtfluggesellschaft gewonnen. Im Hunsrück seien zwei Maschinen der lettischen Airline RAF Avia stationiert worden, teilte der Flughafen am Dienstag mit. Nach einer Testphase mit einem Flieger, der vom Airport Magdeburg-Cochstedt an den Hahn verlagert worden sei, werde nun ein weiteres Flugzeug der RAF Avia begrüßt. Beide Maschinen würden vorwiegend für kurzfristig angesetzte Frachtflüge genutzt, etwa für die Autoindustrie. Hinzu kämen Termingeschäfte in ganz Europa.

Der defizitäre staatliche Airport hatte zuvor Schlagzeilen mit der Abwanderung mehrerer Frachtfluggesellschaften gemacht. Er soll privatisiert werden. Das gestaltet sich schwierig.

(dpa)