Polizei nimmt zwei Personen fest: Flughafen: Manipulierte Kreditkarten und 100 Kreditkartenrohlinge sichergestellt

Die Bundespolizei hat am Am 18. Oktober 2016 am Frankfurter Flughafen zwei Chinesen festgenommen, die zuvor aus der Karibik angereist waren. Hintergrund der Festnahme war die Feststellung einer professionellen Ausrüstung zum Ausspähen von Kreditkartendaten, 11 manipulierter Kreditkarten und rund 100 Kreditkartenrohlingen, die sich im Gepäck befanden. Mit diesen sogenannten "Skimming - Geräten" können Geldausgabeautomaten manipuliert werden, Kartendaten gelesen und PIN-Nummern aufgezeichnet werden.

Mit den so erlangten Daten erstellen kriminelle Betrüger Kreditkartendubletten, die insbesondere im Online-Handel oder zum Abheben von Bargeld genutzt werden können. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet, anschließend wurden sie noch am gleichen Abend nach Hongkong zurückgewiesen. Die aufgefundenen Kreditkarten, Rohlinge und die "Skimming - Geräte" stellten die Bundespolizisten sicher. Die Ermittlungen dauern noch an.