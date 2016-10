Prozess in Frankfurt: Flughafen-Mitarbeiter schanzten sich Mehrwertsteuer zu

Zwei Mitarbeiter des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport müssen wegen Betruges mit Mehrwertsteuer-Rückerstattungen jeweils 1000 Euro Geldbuße zahlen. Im Gegenzug wurde das Strafverfahren gegen die 32 und 36 Jahre alten Angeklagten am Montag vom Amtsgericht Frankfurt eingestellt. Die Fraport-Mitarbeiter hatten in 16 Fällen Belege aus einem speziellen Briefkasten gefischt, die von Touristen aus dem Ausland zur Rückzahlung geleisteter Mehrwertsteuer bei Einkäufen eingeworfen wurden. Normalerweise bekommen die Touristen die Steuern von bestimmten Taxfree-Unternehmen später zurücküberwiesen. Die beiden Angeklagten aber reichten die Belege auf eigenen Namen ein und kassierten so rund 2700 Euro zu Unrecht.

Vor Gericht legte einer der Männer ein Teilgeständnis ab, belastete aber vor allem den zweiten Angeklagten, der wiederum keine Aussage machte. Weil die Taten bereits vier Jahre zurückliegen und eine gerichtliche Aufklärung längere Zeit in Anspruch genommen hätte, verständigten sich Gericht und Staatsanwaltschaft schließlich darauf, das Verfahren einzustellen.

(dpa)