Großalarm wegen Sprengstoff-Spuren: Flughafen: Schuld war ein Mitarbeiter

Georg Bätzing im Interview Limburgs neuer Bischof wirbt um Vertrauen

Als Nachfolger von Skandal-Bischof Tebartz-van Elst tritt Georg Bätzing in gut zwei Wochen sein Amt in Limburg an. Vor dem Job habe er ziemlichen Respekt, sagt der künftige Oberhirte im Gespräch mit Birgit Reichert (dpa). Vor seiner Weihe geht er erstmal noch ins Kloster ... mehr