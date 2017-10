Flughafen-Zöllner finden 280 Gramm Kokain in Postsendung

Zöllner haben im Paketzentrum des Frankfurter Flughafens 280 Gramm Kokain aus dem Verkehr gezogen. Das Rauschgift war in drei Druckerpatronen versteckt, wie das Hauptzollamt in Frankfurt am Freitag mitteilte. Die Sendung kam aus Uruguay und sollte in die Niederlanden weitergeleitet werden. Den Kontrolleuren fiel jedoch das ungewöhnlich hohe Gewicht auf. „Rauschgift gelangt nicht immer durch besonders ausgefallene Schmuggelverstecke ins Land”, sagte eine Sprecherin der Behörde. Im vergangenen Jahr wurden an Deutschlands größtem Airport insgesamt 97 Kilogramm Kokain sichergestellt.

(dpa)