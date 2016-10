Fünf Jahre Nordwestlandebahn: Fluglärmgegner protestieren bei Fackelmarsch gegen Landebahn

Unter dem Motto „Fünf Jahre Fehlinvestition Nordwestlandebahn” sind am Freitagabend rund 160 Menschen bei einem Protestmarsch durch Frankfurt gezogen. Zu Zwischenfällen kam es dabei nicht, wie die Polizei berichtete. Die Demonstranten zogen in zwei Sternmärschen mit Fackeln zum Römerberg, wo die Abschlusskundgebung gehalten wurde. Zu dem Protest hatte das Bündnis der Bürgerinitiativen (BBI) gegen den Flughafenausbau aufgerufen. Am Samstag ist um 12.00 Uhr zudem eine Demonstration in Mainz geplant.

„Die Entwicklung des Luftverkehrs am Frankfurter Flughafen hätte mit dem bestehenden Bahnensystem ohne Probleme abgewickelt werden können”, heißt es im Aufruf der Bürgerinitiativen. „Investitionen in Milliardenhöhe erweisen sich als unsinnige Geldverschwendung.”

In dem Bündnis sind rund 80 Bürgerinitiativen zusammengeschlossen. Zu den Forderungen gehört ein absolutes Nachtflugverbot von 22.00 bis 6.00 Uhr. Außerdem machen sie sich für weniger Flugbewegungen und weniger Lärm stark.

(dpa)