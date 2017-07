Kampf den Drohnen: Flugsicherung in Langen probt Techniken zur Gefahrenabwehr

Immer mehr Drohnen verursachen den Fluglinien und der Polizei zunehmend Sorgenfalten. Im Jahr 2015 registrierte die Deutsche Flugsicherung (DFS) bereits 14 Konflikte zwischen Drohnen und Verkehrsflugzeugen, im vergangenen Jahr waren es 64 Behinderungen und die Fachleute in Langen erwarten, dass diese Zahl einen neuen Höchststand erreichen wird. Bei der Flugsicherung wurden gestern erste Techniken vorgestellt, die den Luftraum wieder sicherer machen sollen.

Das Start-up-Unternehmen Dedrone aus Darmstadt hat beispielsweise ein System entwickelt, das mit Hilfe von Sensoren Drohnen aus bis zu zehn Kilometern Entfernung entdecken kann, wenn der Drohnen-Pilot seine Steuerungsverbindung zur Drohne eingeschaltet hat. Mit einem Störsender kann die Verbindung zwischen der Drohne und der Steuerung dann unterbrochen oder ihre Navigation gestört werden. Die Drohne fliegt zu ihrem Startpunkt zurück oder landet an Ort und Stelle. Die Position des Piloten wurde gleichzeitig mit einem Peilgerät ermittelt. Behörden könnten somit leicht den Drohnenführer ausfindig machen und zur Verantwortung ziehen. Auch die Alarmierung der Sicherheitskräfte erfolgt automatisch. Die Kosten für solche Systeme beginnen bei rund 30 000 Euro.

In Deutschland sind im vergangenen Jahr 400 000 dieser Flugkörper über die Ladentheke oder im Internet verkauft worden. Mit 600 000 verkauften Exemplaren rechnet die Flugsicherung allein in diesem Jahr – angeschafft von Hobbyfliegern, Modellpiloten und Firmen.

Glücklicherweise gab es bisher keine Kollisionen zwischen Drohnen und Flugzeugen am Frankfurter Flughafen. Doch geraten Drohnen in Triebwerke von Jets, stehen Leib und Leben der Passagiere auf dem Spiel. Auch Cockpitscheiben könnten bei Zusammenstößen bersten, warnt die DFS. Gerade die tief und schnell fliegenden Helikopter seien gefährdet. „Selbst Drohnen, die nur in der Luft stehen, wirken da wie ein Geschoss“, warnt die Flugsicherung.

Dabei müssen Drohnen nicht nur ein Sicherheitsrisiko sein, sondern vielmehr auch gute Helferdienste leisten, wenn sie etwa verletzte Personen orten oder Hilfslieferungen an unzugängliche Stellen transportieren. Auch Transportunternehmen haben Versuche gestartet, um ihre Pakete mit Drohnen zuzustellen. Der Trend, Erlebnisse in sozialen Netzwerken zu teilen, beschleunigt die Verbreitung. „Die Revolution im Luftverkehr durch Drohnen lässt sich nicht aufhalten“, sagt DFS-Geschäftsführer Michael Hann.

Seit April gelten zwar schärfere Gesetze. Auf vielen Drohnen müssen Name und Adresse des Halters vermerkt sein. Ein zentrales Register aber, wie von der DFS gefordert, gibt es nicht. „Wenn Hunderte Drohnen in der Luft sind, müssen wir wissen, wem sie gehören“, kritisiert sie. Zudem müsse sie Drohnen orten können. Die Angaben darauf ließen sich leicht fälschen.

Die Flugsicherung arbeitet daher mit der Deutschen Telekom an einem Projekt, um Drohnen mit einem Chip auszustatten und Positionsdaten zu sammeln. Zwar wurde mit der Drohnenverordnung die erlaubte Flughöhe nahe Airports auf 50 Meter gedeckelt. Auch müssen Drohnen 1,5 Kilometer Abstand zum Flughafenzaun einhalten – nur hält sich längst nicht jeder dran.