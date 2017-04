Flugsicherung rechnet mit Flugrekord in diesem Jahr

Im deutschen Luftraum werden nach Einschätzung der Deutschen Flugsicherung im laufenden Jahr so viele Flüge wie noch nie stattfinden. Nach einer erneuten Steigerung im vergangenen Jahr werde nun der Rekord von 3,15 Millionen Flügen aus dem Jahr 2008 voraussichtlich übertroffen, berichtete die bundeseigene Gesellschaft am Dienstag in Langen bei Frankfurt. Vor allem die Zahl der Überflüge habe deutlich zugenommen. Erfasst werden alle Flugbewegungen nach Instrumentenflugregeln, also der größeren Passagier- und Frachtmaschinen.

Das Unternehmen musste 2016 wegen abgesenkter Gebühren Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen. Die Erlöse sanken um 45 Millionen auf 1,22 Milliarden Euro, der Gewinn ging um 36 Millionen auf 86,6 Millionen Euro zurück.

(dpa)