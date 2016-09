Auf Usedom gestartet: Flugzeug stürzt ab: Drei Hessen vermisst

Ein in Heringsdorf auf Usedom gestartetes Kleinflugzeug mit drei Insassen aus Hessen an Bord wird vermisst. Die Maschine sei vermutlich am Sonntagvormittag über dem Stettiner Haff abgestürzt, teilte die Polizei mit. Bei einer Suche seien etwa zwei Kilometer südlich der Ortschaft Neverow Wrackteile eines Flugzeugs im Wasser entdeckt worden. Wegen der einsetzenden Dunkelheit sei es nicht mehr möglich gewesen, diese noch am Abend zu bergen.

In der Maschine vom Typ TB 20 saßen den Angaben zufolge eine Frau und zwei Männer aus Hessen. Ihr Flugziel sei Michelstadt im Odenwald gewesen. Schon kurz nach dem Start war der Kontakt zu einem anderen Flugzeugpiloten abgerissen, der vor dem vermissten Flugzeug mit seiner Maschine gestartet war. An der Suche beteiligten sich zwei Hubschrauber und zwei Schiffe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Die Bergung der Wrackteile soll am Montag beginnen.

(dpa)