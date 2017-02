Fördergelder für Landärzte erhöht

Die Fördergelder zur Ansiedlung von Landärzten in Hessen sind gestiegen. Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV), die Verbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen in Hessen am Mittwoch mitteilten, sind die Fördersummen rückwirkend zum 1. Januar 2017 erhöht worden. Die Einmalzahlung betrage nun 60 000 Euro statt wie bisher 50 000 Euro. Bei einer Zahlung in fünf Jahrestranchen beträgt die Summe 66 000 Euro statt 55 000 Euro.

Der Gesamtetat für die Förderung aus dem Strukturfonds beläuft sich nun den Angaben zufolge auf bis zu zwei Millionen Euro jährlich. Bisher gab es maximal 800 000 Euro für Vertragsärzte in Gebieten mit schwacher medizinischer Versorgung. Das Problem ist seit längerem: Junge Mediziner bevorzugen vor allem städtische Gebiete.

Nach Angaben der KV Hessen wird die Förderung gut angenommen. Der Vorsitzende Frank Dastych sagte: „Unabhängig davon drohen vor allem in ländlichen Regionen in Hessen bis zum Jahr 2030 spürbare Versorgungslücken.” Deswegen solle die Niederlassung auf dem Land noch attraktiver gestaltet werden. Daher sei die Entscheidung zur deutlichen Anhebung der Fördersumme gefallen. Zwischen dem 1. Juli 2015 und Ende 2016 seien 54 Förderanträge gestellt worden, 23 davon wurden bereits gewährt.

