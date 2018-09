Fördermillionen für hessisches Hochschulprojekt

In der Hochschulförderung erhalten bundesweit 34 Universitäten hohe Summen von Bund und Ländern. In Hessen haben sich die Goethe-Universität Frankfurt und die Justus-Liebig-Universität Gießen mit ihrem gemeinsamen Antrag für ein Exzellenzcluster durchgesetzt.

Am „Cardiopulmonary Institute” (CPI) werden Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen erforscht. Ziel ist es, neue therapeutische Optionen aufzuzeigen, so die Hochschulen am Donnerstag. Bis zum Jahr 2025 soll das CPI Fördermittel in Höhe von rund 45 Millionen Euro erhalten. „Der zur Förderung ausgewählte hessische Cluster unterstützt die medizinisch-lebenswissenschaftlichen Schwerpunktsetzungen der Universitäten Gießen und Frankfurt”, sagte Hessens Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU).

Enttäuschung herrschte hingegen bei der TU Darmstadt: Die beiden in die Endauswahl gelangten Projekte wurden nicht in die Liste der geförderten Programme aufgenommen. „Es ist bedauerlich, dass unsere Forschungsimpulse, hoch relevante Zukunftsthemen auf sehr innovative Weise zu bearbeiten, nicht zum Zuge kommen”, sagte TU-Präsident Hans Jürgen Prömel.

Die bundesweit 34 geförderten Universitäten bilden 57 sogenannte Exzellenzcluster, die in einem aufwendigen Verfahren für eine finanzielle Unterstützung ihrer Projekte ausgewählt wurden, wie Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Bonn mitteilte. Diese Forschungsnetzwerke verschiedener Wissenschaftsdisziplinen erhalten zusammen über sieben Jahre hinweg rund 385 Millionen Euro pro Jahr, insgesamt fast 2,7 Milliarden Euro. Das Geld für die Exzellenzcluster soll zu 75 Prozent vom Bund und zu 25 Prozent vom jeweiligen Land kommen.

