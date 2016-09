Förderverein zuversichtlich für Gedenkstätte „KZ Katzbach”

Vor knapp einem Jahr gründete sich in Frankfurt ein Förderverein, der den Bau einer Gedenk- und Bildungsstätte zum ehemaligen KZ-Außenlager Katzbach vorantreiben will. Und was ist seitdem geschehen? „Wir führen zur Zeit Gespräche mit der Stadt und Institutionen über eine Finanzierung”, sagte der Vereinsvorsitzende Horst Koch-Panzner von den DGB-Senioren Frankfurt. „Die Signale sind positiv”, betonte er.

Der Verein hat bereits einen Raum auf dem Gelände der ehemaligen Adler-Werke im Auge. Hier war von August 1944 bis März 1945 das KZ-Außenlager mit mehr als 1600 Häftlingen untergebracht. Nur wenige überlebten die Sklavenarbeit, die Unterbringung und die Todesmärsche in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs.

Wann das Geld für den Bau einer Gedenkstätte bereitsteht und die konkreten Arbeiten beginnen können, darüber will Koch-Panzner nicht spekulieren. „Wir würden es uns schnellstmöglich wünschen”, sagte er angesichts der seit etwa 20 Jahre dauernden Bemühungen um einen Erinnerungsort. „Man muss einen langen Atem haben, aber ich bin optimistisch, dass es klappt.”

