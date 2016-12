Forschungszentrum für IT-Sicherheit öffnet

Das größte Kompetenzzentrum für IT-Sicherheitsforschung in Europa wird heute in Darmstadt eröffnet. Das „Center for Research in Security and Privacy” (CRISP) gilt als wichtiger Pfeiler im Kampf gegen Internetkriminalität. Das Bundesforschungsministerium fördert das Zentrum in den kommenden vier Jahren mit rund 17 Millionen Euro, das Land Hessen investiert bis 2018 knapp neun Millionen Euro.

Laut Bundesregierung forschen dort etwa 350 Wissenschaftler an den Themen IT-Sicherheit und Schutz der Privatsphäre. An dem Zentrum sind außer der Technischen Universität Darmstadt auch die Fraunhofer-Institute für Sichere Informationstechnologie SIT und für Graphische Datenverarbeitung IGD sowie die Hochschule Darmstadt beteiligt.

(dpa)