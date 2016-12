Forstämter: Weihnachtsbaum-Klassiker bei Hessen begehrt

Bei den Hessen sind in diesem Jahr nicht nur Nordmanntannen als Weihnachtsbäume begehrt: Der Trend geht nach Angaben von Hessenforst auch zu eher traditionellen Bäumen wie Kiefer oder Blaufichte. „Kiefer und Fichte riechen eben wie ein richtiger Weihnachtsbaum”, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs in Kassel der Deutschen Presse-Agentur. Während die Kiefer dem Weihnachtsbaum einen völlig anderen Look verleihe, eigne sich die Blaufichte vor allem bei Eltern mit Kindern: „Der Baum ist derart pieksig, dass Kinder nur ein einziges Mal an den Schmuck gehen”, scherzte der Sprecher. Die Hessischen Forstämter bieten seit dem 2. Advent Weihnachtsbäume aus heimischen Wäldern. Bei vielen Forstamtshöfen kann man sich den Baum selbst im Wald schlagen.

(dpa)