Frankfurt erneut mit positivem Jahresabschluss

Zum dritten Mal in Folge wird die Stadt Frankfurt aller Voraussicht nach ein Jahr mit schwarzen Zahlen beenden. Kämmerer Uwe Becker (CDU) rechnet für 2016 beim Jahresabschluss mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 40 Millionen Euro, wie sein Büro am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich war er von einem Defizit von 147 Millionen Euro ausgegangen.

Den Überschuss verdankt Frankfurt vor allem dem erneuten Gewerbesteuerrekord, der die exorbitante Summe von 1,817 Milliarden Euro in die Stadtkasse spülte. Der ursprüngliche Plan wurde damit um rund 57 Millionen Euro überschritten. Der erwirtschaftete Überschuss in 2016 soll nun in die Rücklagen wandern.

(dpa)