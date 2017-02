Frankfurt erreicht Pokal-Viertelfinale

Lukas Hradecky hat Eintracht Frankfurt erstmals seit drei Jahren wieder ins Viertelfinale des DFB-Pokals geführt. Der finnische Nationaltorwart parierte in der letzten Sekunde einen Foulelfmeter von Salif Sane und sicherte dem Fußball-Bundesligisten damit einen 2:1 (0:0)-Sieg beim Zweitligisten Hannover 96. Taleb Tawatha in der 62. Minute und Haris Seferovic (65.) hatten zuvor das Spiel für die Frankfurter gedreht, nachdem Martin Harnik (57.) vor 31 000 Zuschauern die Gastgeber in Führung geschossen hatte.

(Von Michael Rossmann, dpa)