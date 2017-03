Frankfurt hat 730 000 Einwohner: So viel wie nie

Die Zahl der Einwohner in Frankfurt ist auf einen neuen Rekord gestiegen. Genau 729 624 Menschen waren Ende 2016 mit ihrem Hauptwohnsitz in der Hessenmetropole gemeldet. Das waren so viele wie nie, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr betrug das Plus 5138 Einwohner oder 0,7 Prozent. Die Stadt geht davon aus, dass der Trend anhält.

Mehr als jeder vierte Frankfurter hat keinen deutschen Pass. Der Anteil der Ausländer beträgt genau 28,8 Prozent. „Dabei hat die Zahl der Personen aus den meisten EU-Staaten sowie aus den USA und Afghanistan abgenommen”, sagte Stadtrat Jan Schneider (CDU) laut Mitteilung. „Das größte Plus von 594 machen Menschen mit indischer Staatsangehörigkeit aus, gefolgt von Menschen aus Syrien (plus 385), China (plus 349) und Kroatien (plus 329).”

(dpa)